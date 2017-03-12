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12 марта, источник: РИА Новости

Макрон призвал Францию поддержать членов Евросоюза в скандале с Турцией

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Экс-министр экономики, кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон призвал Францию поддержать своих «партнеров в Евросоюзе» в скандале с Турцией, передает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА Новости

«Правительство Турции сделало неприемлемые заявления, серьезно поставив под угрозу европейские ценности и наших самых близких партнеров», — сказал Макрон. Он отметил, что «нельзя проявлять слабость перед лицом этих атак». По мнению экс-министра, Франция в этой ситуации должна оказать поддержку «своим партнерам по ЕС».

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В воскресенье кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон обвинил президента страны Франсуа Олланда в том, что он нарушил европейскую солидарность, разрешив проведение митинга с участием министра иностранных Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

Ранее власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. Он покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В прошлое воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ. В отношении Нидерландов он в эти выходные заявил, что они ведут себя как «банановая республика».

Высший избирательный совет Турции назначил 16 апреля датой референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

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