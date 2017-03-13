Блокировщикам жители не дали перекрыть железную дорогу возле границы с РФ

Об этом рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Около 500 жителей Купянска — железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО — вошли на улицу, чтобы выразить протест против намерений группы радикально настроенных граждан заблокировать железную дорогу.

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«Днем в помещении Купянского отдела полиции состоялась рабочая встреча при участии правоохранителей, властей города, производственного подразделения “Укрзализныци” и представителей штаба блокировки. Они, в частности, выразили намерение разместиться вместе с активистами на территории станции Купянск-Сортировочный, чтобы осуществлять отслеживание и блокирование поездов с углем, которые направляются из территории РФ. Но правоохранители доказали недопустимость нарушения действующего законодательства и препятствования движению поездов. Также правоохранители напомнили о наказании за блокирование железной дороги», — сказали в отделе.

Однако, отметили в отделе, около 14:00 группа радикально настроенных лиц из штаба блокировки в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения у станции Купянск-Сортировочный.

«В ответ около 500 жителей города вышли на улицу в рамках мирного собрания против блокады железной дороги», — добавили в отделе.

На место происшествия для установления всех обстоятельств выехало руководство полиции и личный состав в количестве около 100 работников. На это время достигнута договоренность о прекращении дальнейших попыток блокирования движения железнодорожного транспорта.

«Блокировщики были вынуждены покинуть территорию, они свернули палатку и в сопровождении работников полиции поехали», — объяснили в отделе.