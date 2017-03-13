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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Член британского парламента призвал поддержать выбор крымчан на референдуме

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Член палаты лордов парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Ричард Бэлф заявил, что Россия выполнила желание жителей Крыма, вернув полуостров себе.

Источник: РИА "Новости"

«Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила желание и вернула Крым обратно», — сказал он в интервью газете «Известия».

Политик считает, что в ближайшие несколько лет после Brexit Великобритания будет придерживаться общей политики Евросоюза по Крыму. Его признание было бы «очень дружеским решением», однако необходимо смотреть на интересы своей страны, цитирует Бэлфа газета.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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