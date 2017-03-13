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01:24 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: курдам пообещали поддержку при решении судьбы Сирии в обмен на Ракку

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участие курдов в операции по освобождению сирийской Ракки от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) говорит о том, что им гарантирована поддержка извне при решении судьбы Сирии, пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на источник в российском МИД.

Источник: AP 2017

Сенатор Алексей Климов опасается, что поддержка курдов со стороны США может угрожать целостности Сирии.

Демократические силы Сирии, основу которых составляют курды и местные арабские племена, ведут операцию по освобождению Ракки от ИГ. Их поддерживают силы западной коалиции во главе с США.

«Притязания курдов на Ракку и расширение контролируемых ими территорий за пределы границ Курдистана — свидетельства внешнего влияния», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в МИД.

«Военной необходимости брать город у курдов нет. Их интересуют прежде всего территории в границах Курдистана. Сам факт их продвижения свидетельствует о том, что им гарантировали возможность отстаивать их права в последующем устройстве Сирии», — сказал собеседник агентства в МИД России.

По мнению замглавы международного комитета Совета Федерации Алексея Климова, поддержка курдов со стороны США может поставить на повестку вопрос разделения Сирии.

«США эффективно разыгрывают курдскую карту. Вашингтон активно укрепляет там свои позиции. И в такой ситуации есть опасность, что на повестку дня выйдет вопрос разделения Сирии на несколько так называемых суверенных государств, поскольку ставка на одну этническую группу чревата негативными последствиями», — сказал сенатор «Известиям».

Ракка расположена на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу Евфрата, в ней живут около 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

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