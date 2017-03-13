Регионы Дальнего Востока подключат к деловой программе ВЭФ

Об этом ИА Дейта сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с региональными агентствами привлечения инвестиций, посвященном организации подготовки к Восточному экономическому форуму.
В совещании принял участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
Открывая совещание, заместитель министра отметил, что сегодня завершается формирование архитектуры деловой программы ВЭФ-2017. Сейчас у регионов еще есть время внести свои предложения.
«В архитектуру программы форума должны войти все новые решения, позитивные изменения, которые происходят сегодня в регионах Дальнего Востока», — обратился к представителям регионов Александр Крутиков.
Леонид Петухов рекомендовал регионам активно использовать площадку ВЭФ для практической работы с инвесторами.
«ВЭФ это не просто форум, а серьезный инструмент развития Дальнего Востока, — отметил руководитель Агентства. — Поэтому призываю вас принять самое активное участие в подготовке деловой программы Восточного экономического форума, заявить свои целевые мероприятия, которые позволят достигнуть нужных результатов».
На форуме будут работать несколько площадок для презентации регионами своих инвестиционных возможностей. Помимо специализированных секций и отраслевых выставок, в этом году вновь откроется «Улица Дальнего Востока».
Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6—7 сентября.
По мнению министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.
«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены», — заявил Александр Галушка.