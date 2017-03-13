Регионы Дальнего Востока подключат к деловой программе ВЭФ

Об этом ИА Дейта сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с региональными агентствами привлечения инвестиций, посвященном организации подготовки к Восточному экономическому форуму.

В совещании принял участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Открывая совещание, заместитель министра отметил, что сегодня завершается формирование архитектуры деловой программы ВЭФ-2017. Сейчас у регионов еще есть время внести свои предложения.

«В архитектуру программы форума должны войти все новые решения, позитивные изменения, которые происходят сегодня в регионах Дальнего Востока», — обратился к представителям регионов Александр Крутиков.

Леонид Петухов рекомендовал регионам активно использовать площадку ВЭФ для практической работы с инвесторами.

«ВЭФ это не просто форум, а серьезный инструмент развития Дальнего Востока, — отметил руководитель Агентства. — Поэтому призываю вас принять самое активное участие в подготовке деловой программы Восточного экономического форума, заявить свои целевые мероприятия, которые позволят достигнуть нужных результатов».

На форуме будут работать несколько площадок для презентации регионами своих инвестиционных возможностей. Помимо специализированных секций и отраслевых выставок, в этом году вновь откроется «Улица Дальнего Востока».

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6—7 сентября .

По мнению министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.

«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены», — заявил Александр Галушка.