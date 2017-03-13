Юрий Трутнев встретится с иностранными инвесторами в Хабаровске
Хабаровск с рабочим визитом посетит полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В краевой столице он встретится с иностранными инвесторами.
Хабаровск с рабочим визитом посетит полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В краевой столице он встретится с иностранными инвесторами.
Так, 13 марта Юрий Трутнев обсудит с главами китайских корпораций реализацию проектов на территории Дальнего Востока. В частности — создание объектов инфраструктуры МТК «Приморье-2», строительство целлюлозного завода в Хабаровском крае и другие вопросы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на