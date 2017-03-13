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04:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон признал, что за его дизайнерские костюмы, стоящие тысячи долларов, заплатил один из его друзей.

Источник: AP 2017

Имя друга Фийон не назвал.

Ранее французская еженедельная газета Journal du Dimanche сообщила, что одежду Фийону предоставляет модный парижский портной Арни. Среди них — два костюма стоимостью более 13 тысяч долларов. Эти костюмы, по данным издания, были оплачены чеком в феврале.

Во Франции установлен лимит в размере 5 тысяч долларов, которые частные лица могут пожертвовать кандидатам в президенты в ходе избирательных кампаний.

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Основные соперники Фийона — центрист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Tavovic
Ну и что , у них однополые контакты легальны с 91 года , точнее с 1791 ))
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