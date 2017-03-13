Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг

Имя друга Фийон не назвал.

Ранее французская еженедельная газета Journal du Dimanche сообщила, что одежду Фийону предоставляет модный парижский портной Арни. Среди них — два костюма стоимостью более 13 тысяч долларов. Эти костюмы, по данным издания, были оплачены чеком в феврале.

Во Франции установлен лимит в размере 5 тысяч долларов, которые частные лица могут пожертвовать кандидатам в президенты в ходе избирательных кампаний.

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Основные соперники Фийона — центрист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.