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05:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Усть-Куте прокуратура потребовала отставки мэра из-за подозрений в шизофрении

Мэра города направили на экспертизу.

Источник: РИА "Новости"

В городе Усть-Куте в Иркутской области идет закрытый судебный процесс по делу мэра города Тамары Климиной. Прокуратура требует отстранить ее от работы из-за справки с диагнозом о шизофрении, сама Климина говорит, что справка поддельная, сообщается на сайте «Общественного телевидения России».

Тамара Климина занимает пост мэра Усть-Кута с сентября 2015 года. После избрания, по ее словам, она увидела большое число «несправедливостей» во время работы прошлой администрации, в частности, продажу в 2004 году 49% акций аэропорта по цене трехкомнатный квартиры. По каждому случая она обращалась в полицию и в следственный комитет, что, по ее мнению, вызвало недовольство местной элиты.

В 2016 году на одном из региональных сайтов появилась новость о том, что Климина страдает шизофренией и лишена допуска к секретным документам. Журналисты издания ссылались на копию протокола с диагнозом. Позже статья была удалена по решению суда.

После серии публикаций в СМИ прокуратура Усть-Кута обратилась в суд с требованием снять Климину с должности мэра города «в связи с ее неспособностью осуществлять свои полномочия». Заседания проходят в закрытом режиме, несмотря на то, что мэр давала расписку на разглашение врачебной тайны.

Мэра города направили на экспертизу.

20 феврале в Усть-Куте прошел митинг в поддержку действующего мэра. С плакатами «Руки прочь от Климиной» вышли 400 человек. Организатор митинга, глава «Центра гражданского содействия» Алексей Тупицин, со ссылкой на свои источники рассказал, что прокуратура подала в суд на мэра из-за давления области.

Прокурор Усть-Кута Юрий Бутаков отказался комментировать судебное разбирательство. Следующее заседание назначено на 13 марта.

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