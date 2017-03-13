Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: похудевшая на 60 кг звезда КВН похвасталась фигурой
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
05:19 (мск), источник: VLADNEWS

Александру Приходько с каждым днем становится хуже — правительство не реагирует

Депутат Думы Владивостока не планирует сдаваться.

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько голодает уже 15-й день, надеясь, что президент России Владимир Путин обратит внимание на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты, сообщает РИА VladNews.

Ежедневно Александр Приходько о своем самочувствии отписывается на своей страничке в Fb, где неравнодушные люди продолжают его поддерживать. За 15 дней депутат похудел на 11 кг, жалуется на головную боль из-за голодания. Однако от президента России до настоящего времени ничего не слышно.

—  Достучаться до справедливости и правды у нас в стране практически невозможно. Я пока еще твердо решил достучаться до первого лица! Вода камень точит! Вчера состояние было ужасное — целый день пролежал, жена «скорую» вызывать собиралась, я не дал, — рассказал Александр.

По словам депутата, на сегодняшний день он чувствует себя лучше. Александр Приходько намерен дойти до конца, объявив «сухую» голодовку.

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь