Новосибирский министр транспорта покинул правительство ради «Сибмоста»
Ранее все причастные к событию лица либо отказывались комментировать переход Титова в «Сибмост», либо и вовсе опровергали информацию.
Ранее все причастные к событию лица либо отказывались комментировать переход Титова в «Сибмост», либо и вовсе опровергали информацию.
На сайте новосибирской компании «Сибмост» появилось официальное подтверждение того, что Сергей Титов, который на днях покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, «решением совета директоров АО “Сибмост” с 10 марта 2017 года» приступил к работе в должности президента.
Альберт Кошкин, с 2008 года занимавший пост президента АО, продолжит работу в должности председателя совета директоров «Сибмоста».
«Перед новым президентом компании поставлена задача максимально задействовать кадровый и производственный потенциал одного из крупнейших российских мостостроительных предприятий для исполнения текущих контрактов и перспективного развития АО «Сибмост», — сказано в сообщении.
На сайте компании также приводится подробная трудовая биография нового президента АО. Сергей Титов в 1983 году окончил Сибирский
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение об увольнении Сергея Титова с должности министра «в связи с прекращением полномочий по собственному желанию». Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Евгений Раков.
Об уходе Титова с поста министра транспорта поговаривали уже давно. Некоторые региональные СМИ предполагали, что он может в ближайшее время занять должность президента «Сибмоста». В компании эту информацию на тот момент опровергли. Не подтвердил ее и губернатор области. Позже стало известно, что в «Сибмосте» сменился президент. По данным из Единого государственного реестра юридических лиц, вместо Альберта Кошкина во главе компании встал Алим Примкулов.
АО «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. Компания создана в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». За это время «Сибмост» построил в России и странах СНГ свыше 4 тыс. мостов и путепроводов общей длиной более 400 км. В 2016 году руководство «Сибмоста» официально сообщило о тяжелой ситуации в компании. По словам представителей АО причиной такого положения является общая негативная ситуация в отрасли.