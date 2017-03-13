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06:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском горсовете рассмотрят вопрос о дополнительных выборах

Проект решения будет рассмотрен на сессии 14 марта.

Источник: Reuters

В повестку очередной сессии Красноярского городского совета депутатов, которая состоится 14 марта, внесен вопрос о дополнительных выборах. Как сообщается на официальном портале учреждения, дополнительные выборы могут быть проведены по одномандатным избирательным округам № 2, 8, 15, 16, 17, 18.

Проект решения внесён депутатами Ю. Туровым, Н. Шевчуком, В. Пястоловым, К. Сенченко, А. Волковым.

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