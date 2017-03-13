Военные Казахстана испытали универсальный мобильный комплекс связи

В Региональном командовании «Восток» прошли комплексные тренировки по связи, сообщила пресс-служба Минобороны РК.

Универсальный мобильный комплекс связи испытали в условиях, приближённых к боевым.

Во время практических занятий солдаты использовали возможности новой техники — универсального мобильного комплекса связи, который показал высокую эффективность. По плану комплексной тренировки был развёрнут узел связи командного пункта. На боевых постах с точностью по времени закрыты и обеспечены каналы аналоговой и цифровой связи в открытом и защищённом режимах.

Радиотелеграфисты продемонстрировали на тренировке высокий профессионализм.

Связисты успешно выполнили все поставленные командованием задачи. Комплексная тренировка по связи проводится в Вооруженных Силах на плановой основе, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Связь является неотъемлемой частью системы управления войсками. Связисты обеспечивают устойчивой и непрерывной связью Вооруженные Силы, от них во многом зависят оперативность и своевременность применения боевых средств и даже исход военной операции», — говорится в сообщении МО РК.

Аналогичные тренировки прошли также в региональных командованиях «Запад» и «Юг».