Военные Казахстана испытали универсальный мобильный комплекс связи
Профессионализм, выучку и знания связистов в вопросах эксплуатации нового оборудования проверяли на учениях в армии Казахстана.
Профессионализм, выучку и знания связистов в вопросах эксплуатации нового оборудования проверяли на учениях в армии Казахстана.
Универсальный мобильный комплекс связи испытали в условиях, приближённых к боевым.
В Региональном командовании «Восток» прошли комплексные тренировки по связи, сообщила
Во время практических занятий солдаты использовали возможности новой техники — универсального мобильного комплекса связи, который показал высокую эффективность. По плану комплексной тренировки был развёрнут узел связи командного пункта. На боевых постах с точностью по времени закрыты и обеспечены каналы аналоговой и цифровой связи в открытом и защищённом режимах.
Радиотелеграфисты продемонстрировали на тренировке высокий профессионализм.
Связисты успешно выполнили все поставленные командованием задачи. Комплексная тренировка по связи проводится в Вооруженных Силах на плановой основе, сообщила
«Связь является неотъемлемой частью системы управления войсками. Связисты обеспечивают устойчивой и непрерывной связью Вооруженные Силы, от них во многом зависят оперативность и своевременность применения боевых средств и даже исход военной операции», — говорится в сообщении МО РК.
Аналогичные тренировки прошли также в региональных командованиях «Запад» и «Юг».
Универсальный мобильный комплекс связи продемонстрировали командованию.
Благодаря практическим занятиям личный состав воинских частей и подразделений связи пополнил базу знаний в вопросах обеспечения координации и взаимодействия между полевыми и стационарными узлами связи с использованием современных образцов военной техники, которыми сегодня оснащаются войска связи, говорится в релизе.
31 января глава государства в ежегодном Послании народу Казахстана выступил с инициативой по созданию системы «Киберщит».