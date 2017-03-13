На выборах главы Яковлевки в Приморье победил самовыдвиженец
Население административного центра отдало предпочтение директору МУПа.
Население административного центра отдало предпочтение директору МУПа.
Владивосток, 13 марта, PrimaMedia.
Жители административного центра Яковлевского района в Приморском крае, села Яковлевка, на выборах главы отдали предпочтение самовыдвиженцу. Директор МУПа «Детский
Выборы в Яковлевке проходили досрочно. По данным Избирательной комиссии Приморского края, явка составила порядка 45%.
За Евгения Животягина проголосовало 49.87% (560 человек). На втором месте оказался выдвиженец от «Единой России» Михаил Обытоцкий. За него свои голоса отдали 35.17% (395 избирателей). ЛДПР выдвинула на пост главы заместителя главы администрации Яковлевского муниципального района Ирину Вафину. Ей удалось занять третье место с 25.65% (288 голосов), отодвинув кандидата от коммунистов на последнее место. Выдвиженец КПРФ Галина Хоменко получила 25.20% (283 голоса).