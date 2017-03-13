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06:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На выборах главы Яковлевки в Приморье победил самовыдвиженец

Население административного центра отдало предпочтение директору МУПа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 марта, PrimaMedia.

Жители административного центра Яковлевского района в Приморском крае, села Яковлевка, на выборах главы отдали предпочтение самовыдвиженцу. Директор МУПа «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» Евгений Животягин, исполнявший обязанности главы, получил на выборах, которые прошли в воскресенье, 12 марта, почти 50% голосов, сообщает ИА PrimaMedia.

Выборы в Яковлевке проходили досрочно. По данным Избирательной комиссии Приморского края, явка составила порядка 45%.

За Евгения Животягина проголосовало 49.87% (560 человек). На втором месте оказался выдвиженец от «Единой России» Михаил Обытоцкий. За него свои голоса отдали 35.17% (395 избирателей). ЛДПР выдвинула на пост главы заместителя главы администрации Яковлевского муниципального района Ирину Вафину. Ей удалось занять третье место с 25.65% (288 голосов), отодвинув кандидата от коммунистов на последнее место. Выдвиженец КПРФ Галина Хоменко получила 25.20% (283 голоса).

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