Паслер возглавил «Т Плюс» Вексельберга

Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер вернулся под крыло Виктора Вексельберга. 10 марта он был назначен исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс», входящего в «Ренову». Решение было принято советом директоров генерирующей компании, передает «Уралинформбюро».

На своем посту Паслер продолжит реализацию стратегии «Т Плюс», утвержденной в прошлом году. При этом пост гендиректора остается за Борисом Вайнзихером, который сейчас содержится в СИЗО по обвинению в даче крупной взятки властям Республики Карелия. Вторым фигурантом дела, возбужденного в сентябре 2016 года, является управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик. По версии следствия, обвиняемые передали чиновникам порядка 800 миллионов рублей.

Денис Паслер до перехода в свердловское правительство уже работал в структурах Виктора Вексельберга — возглавлял ЗАО «ГАЗЭКС» и ОАО «Екатеринбурггаз». Летом 2012 года он получил пост премьера, который покинул спустя 4 года — в сентябре 2016-го.