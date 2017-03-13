Паслер возглавил «Т Плюс» Вексельберга
На правах и.о.
На правах и.о.
Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер вернулся под крыло Виктора Вексельберга. 10 марта он был назначен исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс», входящего в «Ренову». Решение было принято советом директоров генерирующей компании, передает «Уралинформбюро».
На своем посту Паслер продолжит реализацию стратегии «Т Плюс», утвержденной в прошлом году. При этом пост гендиректора остается за Борисом Вайнзихером, который сейчас содержится в СИЗО по обвинению в даче крупной взятки властям Республики Карелия. Вторым фигурантом дела, возбужденного в сентябре 2016 года, является управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик. По версии следствия, обвиняемые передали чиновникам порядка 800 миллионов рублей.
Денис Паслер до перехода в свердловское правительство уже работал в структурах Виктора Вексельберга — возглавлял ЗАО «ГАЗЭКС» и ОАО «Екатеринбурггаз». Летом 2012 года он получил пост премьера, который покинул спустя 4 года — в сентябре 2016-го.