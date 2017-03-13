Глава региона провел совещание 10 марта с представителями мэрии Новосибирска, федеральных, региональных, муниципальных профильных органов, компании, ведущей строительство комплекса по ул. Большевистская.

Губернатор Новосибирской области потребовал срочно ликвидировать трещину на Большевистской, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

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«Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, предусматривающее полную ликвидацию имеющихся разрушений, а также исключающее повторение подобной ситуации впредь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В первую очередь губернатор поручил забетонировать фундамент строящегося в котловане здания, а также установить на участке специальные опоры-подкосы.

«Кроме того, застройщику в короткие необходимо разработать исчерпывающий перечень мероприятий по сохранности строительного котлована, восстановлению проезжей части и тротуаров улицы Большевистской», — добавили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас ведется ежесуточный мониторинг деформации на улице Большевистской. Опасный участок огорожен.