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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области потребовал срочно ликвидировать трещину на Большевистской

В частности, губернатор поручил забетонировать котлован строящегося на улице здания, а также установить специальные опоры, рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Новосибирской области потребовал срочно ликвидировать трещину на Большевистской, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

Глава региона провел совещание 10 марта с представителями мэрии Новосибирска, федеральных, региональных, муниципальных профильных органов, компании, ведущей строительство комплекса по ул. Большевистская.

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«Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, предусматривающее полную ликвидацию имеющихся разрушений, а также исключающее повторение подобной ситуации впредь», — говорится в сообщении пресс-службы.

В первую очередь губернатор поручил забетонировать фундамент строящегося в котловане здания, а также установить на участке специальные опоры-подкосы.

«Кроме того, застройщику в короткие необходимо разработать исчерпывающий перечень мероприятий по сохранности строительного котлована, восстановлению проезжей части и тротуаров улицы Большевистской», — добавили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас ведется ежесуточный мониторинг деформации на улице Большевистской. Опасный участок огорожен.

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