Губернатор Новосибирской области потребовал срочно ликвидировать трещину на Большевистской
В частности, губернатор поручил забетонировать котлован строящегося на улице здания, а также установить специальные опоры, рассказали в
В частности, губернатор поручил забетонировать котлован строящегося на улице здания, а также установить специальные опоры, рассказали в
Губернатор Новосибирской области потребовал срочно ликвидировать трещину на Большевистской, об этом сообщает
Глава региона провел совещание 10 марта с представителями мэрии Новосибирска, федеральных, региональных, муниципальных профильных органов, компании, ведущей строительство комплекса по ул. Большевистская.
«Владимир Городецкий потребовал разработать проектное решение, предусматривающее полную ликвидацию имеющихся разрушений, а также исключающее повторение подобной ситуации впредь», — говорится в сообщении
В первую очередь губернатор поручил забетонировать фундамент строящегося в котловане здания, а также установить на участке специальные
«Кроме того, застройщику в короткие необходимо разработать исчерпывающий перечень мероприятий по сохранности строительного котлована, восстановлению проезжей части и тротуаров улицы Большевистской», — добавили в
Сейчас ведется ежесуточный мониторинг деформации на улице Большевистской. Опасный участок огорожен.