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08:27 (мск), источник: Uralpress.ru

«Единая Россия» проиграла ЛДПР на выборах главы в Челябинской области

Кандидат от ЛДПР одержал победу на выборах главы Бобровского сельского поселения Троицкого района Челябинской области, обойдя кандидата от «Единой России» и самовыдвиженцев.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областной избирательной комиссии, в выборах главы, которые состоялись 12 марта 2017 года, приняли участие 1365 человек или 37,27% избирателей сельского поселения. Односельчане выбирали главу из четырех кандидатов: двух самовыдвиженцев, единоросса и либерал-демократа.

Большинство голосов — 31,43% — набрала кандидат от ЛДПР, коммерческий директор ООО «УралМашТрейд» Татьяна Соснина. На 2,4 процентных пункта отстал от нее единоросс, начальник АХС ООО «Бобровский кварцит» Фарит Фаизов.

В копилке самовыдвиженцев Валерия Байбусова и Якова Сазонова соответственно 14,65% и 4,84% голосов избирателей.

«Жалоб по выборам, прошедшим 12 марта, которые могли бы повлиять на результаты выборов, до настоящего времени не поступило», — подчеркнули в облизбиркоме.

В Бобровском сельском поселении в числе немногих муниципальных образований главы выбирают через прямые выборы. Изначально свои кандидатуры выдвинули шесть претендентов, в том числе четверо самовыдвиженцев Валерий Байбусов, действующий глава поселения Дмитрий Кузьмин, Андрей Макшанов и Яков Сазонов. Дмитрий Кузьмин, избранный на пост главы в 2012 году, снялся с выборной гонки, не получив поддержки партии власти.

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