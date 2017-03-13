Назаров отправился в Новосибирск на «арктическое» совещание

Сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Виктор Назаров примет участие в совещании под руководством полномочных представителей Президента России в Уральском и Сибирском федеральных округах по арктическим проектам.

На мероприятии в здании Президиума Сибирского отделения РАН, соберутся сибирские и уральские губернаторы, учёные, менеджеры крупных компаний. К участию в работе под руководством полпредов Сергея Меняйло и Игоря Холманских приглашены также представители Минпрома РФ, Минэкономразвития России, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства энергетики и Минтранса Российской Федерации.

В свою очередь, Виктор Назаров представит опыт Омской области. Регион уже четыре года реализует программу сотрудничества высокотехнологичных промышленных предприятий с компаниями-заказчиками, работающими на заполярных территориях России.

Кроме того, в Омской области регулярно проходит арктический форум, где собраны достижения науки и техники в плане освоения северных территорий.