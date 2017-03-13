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08:07 (мск), источник: СуперОмск

Назначено первое заседание комиссии по выборам мэра Омска

Первое заседание комиссии по выборам мэра Омска состоится уже сегодня, 13 марта. Проходить оно будет в зале заседаний комитетов омского горсовета и будет открытым для прессы. Начало заседания назначено на 16:30, сообщается на сайте ОГС.

Источник: Reuters

Напомним, Виктор Назаров озвучил имена своих выборщиков в пятницу, 10 марта. Ими стали секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, глава Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров, главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, депутат Заксобрания, главврач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, глава Совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь и паралимпиец-фехтовальщик Александр Кузюков.

Другую половину комиссии назначил горсовет еще в феврале, включив в состав руководителей фракций в ОГС — Николая Чиракова (ЕР), Леонида Михайленко (КПРФ), Алексея Ложкина (ЛДПР), Ирину Матвеенко («Справедивая Россия»), а также двух почетных граждан Омска — бывшего ректора ОмГМУ Александра Новикова и директора летно-технического колледжа Анатолия Якуша.

После того, как комиссия утвердит сроки конкурсного отбора, претенденты смогут подать заявки в течение 20 дней, далее последует проверка и регистрация заявлений и собеседования каждого из кандидатов с членами комиссии, по итогам которого должны быть выбраны как минимум два претендента на пост мэра. Прошедшие отбор комиссии кандидаты будут рассматриваться на заседании горсовета, градоначальника пока планируется выбирать поименным голосованием — регламент голосования будет принят в марте. За будущего мэра должны проголосовать не меньше половины от установленной численности депутатов — как минимум 21 человек.

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