В Совбезе ООН отметили миротворческий потенциал Казахстана
Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
«Можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента страны Нурсултана Назарбаева в мире. Высоко оценивается роль Казахстана в ситуации с ядерной программой Ирана, в поисках путей урегулирования сирийского кризиса.
Члены совета безопасности отмечают, что диалог между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, укрепление режима прекращения огня в Сирии, создание трехстороннего механизма мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран, стали возможными благодаря астанинской площадке, астанинскому процессу и роли нашего государства", — сказал министр на правительственном часе в мажилисе.