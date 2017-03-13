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08:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Совбезе ООН отметили миротворческий потенциал Казахстана

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично президента страны Нурсултана Назарбаева в мире. Высоко оценивается роль Казахстана в ситуации с ядерной программой Ирана, в поисках путей урегулирования сирийского кризиса.

Члены совета безопасности отмечают, что диалог между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, укрепление режима прекращения огня в Сирии, создание трехстороннего механизма мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран, стали возможными благодаря астанинской площадке, астанинскому процессу и роли нашего государства", — сказал министр на правительственном часе в мажилисе.

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