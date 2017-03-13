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08:37 (мск), источник: ТАСС

Times: Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью с целью предотвратить возможные кибератаки во время следующих выборов в стране.

Источник: Reuters

Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

По ее информации, назначенный на этот пост Бен Гаммер будет «защищать целостность демократической жизни Великобритании». Британские политики, по данным газеты, полагают, что Россия якобы может вмешаться в выборы в Соединенном Королевстве, а также опасаются сфабрикованных новостей, которые могут «дестабилизировать демократию».

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон 12 марта заявил, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. «У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса», — отметил он.

Ожидается, что Джонсон отправится в ближайшие недели в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Великобритании.

Комментарии
5
Александр Романский
Это для помпиду, спасибо за честность.
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Александр Романский
Не ожидал от вас такой самокритичности! Признание - это первый шаг на пути к выздоровлению.
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Бабка Коммунистка
Странно всё это, а они не думали что это кастрюлеголовые всё мутят???
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