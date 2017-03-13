Times: Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью

Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

По ее информации, назначенный на этот пост Бен Гаммер будет «защищать целостность демократической жизни Великобритании». Британские политики, по данным газеты, полагают, что Россия якобы может вмешаться в выборы в Соединенном Королевстве, а также опасаются сфабрикованных новостей, которые могут «дестабилизировать демократию».

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон 12 марта заявил, что Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. «У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса», — отметил он.