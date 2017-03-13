В Китае запретят оскорблять героев революции

«Оскорбление имени, образа, репутации или чести героев и мучеников идет во вред общественным интересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса», — говорится в новой норме, которая должна вступить в силу к 2020 году.

Закон призван помочь китайским властям бороться с «историческими фальсификациями». В прошлом году компартия КНР несколько раз делала заявления об «информационных атаках» через интернет с целью подорвать доверие к правительству.

«Сегодня некоторые используют искаженные факты и клевету со злым умыслом опорочить честь и репутацию героев и мучеников, […] это очень плохо отражается на обществе», — прокомментировал новую норму представитель комитета Коммунистической партии по законодательству.