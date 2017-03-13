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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию прибыла делегация Посольства Южно-Африканской Республики

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостан прибыла делегация Посольства Южно-Африканской Республики. В составе делегации Советник Политического отдела Посольства Южно-Африканской Республики в РФ Тандо Даламба и первый секретарь Политического отдела Посольства Офани Персиваал Сенгани. В ходе официальных встреч будут обсуждаться аспекты предстоящего визита в Башкортостан Посла ЮАР, пояснил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

Источник: Reuters

Сегодня состоится встреча с представителями управлений международных связей высших учебных заведений региона. Затем дипломаты обсудят программу с представителями Управления Протокола Главы РБ, Представительства МИД России в Уфе, Министерства экономического развития РБ, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленной палаты республики.

Во второй половине дня запланировано общение с представителями «Союза женщин Республики Башкортостан» и общественного движения «Матери России».

Во вторник гости смогут осмотреть достопримечательности Уфы и примут участие в открытии XXVII Международной выставки «Агрокомплекс».

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