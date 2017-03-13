В Башкирию прибыла делегация Посольства Южно-Африканской Республики
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостан прибыла делегация Посольства
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостан прибыла делегация Посольства
Сегодня состоится встреча с представителями управлений международных связей высших учебных заведений региона. Затем дипломаты обсудят программу с представителями Управления Протокола Главы РБ, Представительства МИД России в Уфе, Министерства экономического развития РБ, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму,
Во второй половине дня запланировано общение с представителями «Союза женщин Республики Башкортостан» и общественного движения «Матери России».
Во вторник гости смогут осмотреть достопримечательности Уфы и примут участие в открытии XXVII Международной выставки «Агрокомплекс».