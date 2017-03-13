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09:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест Насирова

В понедельник, 13 марта, апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на арест отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Источник: "РИА Новости" Украина

Слушание назначено на 11 утра. Уведомление о подозрении Насирову вручили 2 марта.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы.

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