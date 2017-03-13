Арсений Дряхлов возглавит министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

В настоящее время Арсений Дряхлов занимает должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Скудняков добавил, что прежний руководитель миниэкологии Юрий Грошев написал заявление о прекращении полномочий с 20 марта.

Как сообщалось ранее, за последние четыре года Валерий Шанцев сократил на треть количество членов правительства — с 28 до 20, в том числе за счет совмещения должностей заместителей губернатора и профильного министра.

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