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10:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Арсений Дряхлов возглавит министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Как сообщил агентству пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков, Дряхлов приступит к своим обязанностям с 21 марта. В ближайшее время Валерий Шанцев подпишет соответствующее распоряжение.

В настоящее время Арсений Дряхлов занимает должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Скудняков добавил, что прежний руководитель миниэкологии Юрий Грошев написал заявление о прекращении полномочий с 20 марта.

Как сообщалось ранее, за последние четыре года Валерий Шанцев сократил на треть количество членов правительства — с 28 до 20, в том числе за счет совмещения должностей заместителей губернатора и профильного министра.

СПРАВКА

Арсений Дряхлов родился в 1979 году в Нижнем Новгороде. Он окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит». Имеет опыт работы в региональных органах власти, на крупных промышленных предприятиях. С 2013 года — в правительстве Нижегородской области. В 2015 году назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ региона. Действительный государственный советник Нижегородской области 2 класса.

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