Время перемен: какие изменения произойдут в Молдове после 25 марта

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Несмотря на холода, дожди и возможные заморозки в Республику Молдова пришла весна, а это значит, что уже скоро нужно будет переводить стрелки часов на час вперед. Так, если не хотите опоздать на учебу или работу, то придется вставать пораньше.

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Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество. В этом году это выпадает на ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед с 03:00.

Летнее время действует в Молдове до последнего воскресенья октября, когда совершается переход на зимнее время. В 2017 году это произойдет 29 октября.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908. В Соединенных Штатах Америки переход на «летнее» и «зимнее» время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира.