Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:09 (мск), источник: Sputnik.md

Время перемен: какие изменения произойдут в Молдове после 25 марта

Готовьтесь к переменам: к концу марта в Республике Молдова ожидаются изменения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Несмотря на холода, дожди и возможные заморозки в Республику Молдова пришла весна, а это значит, что уже скоро нужно будет переводить стрелки часов на час вперед. Так, если не хотите опоздать на учебу или работу, то придется вставать пораньше.

Читайте также
В этом году сельхозработы подорожали, в среднем, на 10%

Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество. В этом году это выпадает на ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед с 03:00.

Летнее время действует в Молдове до последнего воскресенья октября, когда совершается переход на зимнее время. В 2017 году это произойдет 29 октября.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908. В Соединенных Штатах Америки переход на «летнее» и «зимнее» время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-1°
ясно
772 мм рт. ст.
повышенное
43 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Молдова глазами туриста: увидеть Кишинев и… навсегда сбежать
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек скорее всего устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь