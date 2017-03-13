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10:13 (мск), источник: УНИАН

Активисты пикетировали резиденцию Ахметова в Лондоне

В воскресенье, 12-го марта, общественное движение Лондон Евромайдан пикетировало дом олигарха Рината Ахметова по адресу One Hyde Park, 100 Knightsbridge London.

Источник: УНИАН

Активисты требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством (UK Bribery Act) и британским антитеррористическим законом (RU Counter-Terrorism Act), говорится в сообщении «London Euromaidan» в Facebook.

По их словам, в случае подтверждения на бизнес Ахметова должны быть наложены санкции с конфискацией его имущества в пользу Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в связи с невозможностью отгрузки угля через блокаду зоны АТО перевел свои шахты, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории, в режим простоя.

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