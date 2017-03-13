Активисты пикетировали резиденцию Ахметова в Лондоне
В воскресенье, 12-го марта, общественное движение Лондон Евромайдан пикетировало дом олигарха Рината Ахметова по адресу One Hyde Park, 100 Knightsbridge London.
В воскресенье, 12-го марта, общественное движение Лондон Евромайдан пикетировало дом олигарха Рината Ахметова по адресу One Hyde Park, 100 Knightsbridge London.
Активисты требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством (UK Bribery Act) и британским антитеррористическим законом (RU
Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в связи с невозможностью отгрузки угля через блокаду зоны АТО перевел свои шахты, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории, в режим простоя.