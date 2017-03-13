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10:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев ко своему дню рождения встретится с Путиным и уйдет в отпуск

Губернатор Свердловской области на этой неделе работает в Екатеринбурге, Москве, а затем намерен взять отпуск. Отметим, что 16 марта у Евгения Куйвашева день рождения, ему исполнится 46 лет.

Как сообщил Накануне.RU источник в администрации главы региона, в начале недели Евгений Куйвашев работает в Екатеринбурге, 14 числа он примет участие в заседании областного правительства, а потом улетит в Москву. В столице запланирован прием, который соберет представителей «ближнего круга» Владимира Путина — речь идет о торжестве в честь 85-летия Наины Ельциной.

По некоторым данным, 15 марта Евгений Куйвашев будет находиться в столице, а 16 и 17 уйдет в отпуск, который тоже, возможно, проведет в Москве.

«Традиционно губернатор попросит не дарить ему подарков, а направить средства на благотворительность», — отметил собеседник.

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