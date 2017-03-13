Куйвашев ко своему дню рождения встретится с Путиным и уйдет в отпуск

Как сообщил Накануне.RU источник в администрации главы региона, в начале недели Евгений Куйвашев работает в Екатеринбурге, 14 числа он примет участие в заседании областного правительства, а потом улетит в Москву. В столице запланирован прием, который соберет представителей «ближнего круга» Владимира Путина — речь идет о торжестве в честь 85-летия Наины Ельциной.

По некоторым данным, 15 марта Евгений Куйвашев будет находиться в столице, а 16 и 17 уйдет в отпуск, который тоже, возможно, проведет в Москве.

«Традиционно губернатор попросит не дарить ему подарков, а направить средства на благотворительность», — отметил собеседник.