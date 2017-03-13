Аксенов ответит на вопросы в честь третьей годовщины «Крымской весны»

Глава Крыма Сергей Аксенов снова примет участие в программе «Серьезный разговор». Он уже в третий раз ответит на вопросы известного российского политолога, передает Крыминформ. Выступление приурочено к третьей годовщине «Крымской весны».

«Каким полуостров видят крымчане и сам глава Крыма Сергей Аксёнов? Вопросы внешней и внутренней политики. Президент и Крым — его роль в судьбе полуострова. Что об этом скажет Сергей Аксёнов?», — значится в анонсе передачи.

Отметим, что программа будет транслироваться 14 марта в 20.00 в прямом эфире телеканалов «Первый крымский» и «Крым 24».