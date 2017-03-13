Белорусские адвокаты 15 марта проведут бесплатные консультации для малоимущих
В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством.
В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих 15 марта. Правовая акция приурочена ко Дню Конституции и пройдет во всех адвокатских образованиях, сообщила БЕЛТА
Подобные мероприятия по решению РКА проводятся в Беларуси регулярно.
В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством.