Владимир Гутенев пригласил посла Швейцарии в России посетить Самарскую область

«Традиционно межпарламентские связи наших стран имеют большое значение в развитии российско-швейцарского сотрудничества. Конечно, политические реалии отразились на глубине наших отношений, это сказалось и на численности группы. Но я уверен, что мы сможем также плодотворно работать по тем основным направлениям, которые были определены: это межпарламентские связи и политические отношения, экономическое сотрудничество и межрегиональное партнерство, а также культурные и научные связи», — отметил Гутенев.

«Положение дел между Россией и странами Европы не слишком блестящее. Потребуется время и усилия обеих сторон, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию. Роль Швейцарии видится в том, чтобы находить всё то, что объединяет и нивелировать имеющиеся разногласия», — подчеркнул Ив Росье, отметив, что назначение на пост посла Швейцарии в России было его личным желанием.

Своей основной задачей Росье видит общение с россиянами, а не представителями европейского сообщества в России, поэтому для успешной работы рассчитывает на помощь депутатской группы и лично ее координатора. «Надеюсь, мы будем часто видеться», — обратился к депутатам посол.

«Мы рассматриваем решение руководства Швейцарии назначить второе по значению лицо в руководстве МИД на этот ответственный пост, как сигнал о важности отношений между Россией и Швейцарией. Надеемся, что традиция тесной совместной работы будет сохранена, тем более, что в предыдущие годы создан мощный задел для дальнейшего развития сотрудничества», — подчеркнул Гутенев.



Росье особо остановился на вопросе инноваций, отметив, что в Швейцарии им уделяется большое внимание. Говоря об инновационном развитии, базой для которого являются образование и наука, и сотрудничестве с российскими вузами, Владимир Гутенев рекомендовал посетить Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева и Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова.

«Вузы реализуют ряд интересных инновационных исследований. Помимо этого, несмотря на сложную политическую обстановку, Самарская область и кантон Невшатель в 2015 году подписали Соглашение об экономическом сотрудничестве, которое уже претворяется в жизнь, и обменялись представительствами. На базе же ростовского вуза в июне 2017 года СоюзМаш России совместно с госкорпорацией Ростех будет проводить VII Международный молодежный форум “Инженеры будущего”, в котором примут участие более двух тысяч человек, включая и иностранные делегации», — рассказал Владимир Гутенев и передал Росье приглашение посетить форум.