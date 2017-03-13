Усилены проверки на блокпостах и вокзалах Донецкой области

«Усиленный вариант несения службы полиции Донетчины — это проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий — это установление и задержание преступников, которые находятся в розыске, лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что большинство людей относятся с пониманием к указанным мерам безопасности.