Перенести столицу России в Иркутск предложил журналист и политолог Станислав Белковский

Он считает — для нашей страны мало одного центра. Их должно быть три. Роль политической столицы Белковский Отдал бы Санкт-Петербургу. Деловыми центрами сделал бы Москву и Иркутск. Прибайкальский город находится в центре Сибири и, по мнению политолога, привлекает инфраструктурными возможностями и природными богатствами. Мы спросили иркутян, нравится ли им эта идея:

— Столица есть столица. Она должна быть одна.

— Скорее всего да. Сюда бы съезжалось больше людей. Это общение, развитие, позитив.

— Ну, до столицы России ему ещё далеко, но, а столицей Сибири почему бы и нет.

— У нас более насущные проблемы есть — детсады, детские дома, пенсионеры.

— У нас есть то, чего почти нигде нету. Почему бы нет.