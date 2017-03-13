Перенести столицу России в Иркутск предложил журналист и политолог Станислав Белковский
Перенести столицу России в Иркутск. Такое предложение озвучил политолог Станислав Белковский в эфире одного из федеральных каналов.
Перенести столицу России в Иркутск. Такое предложение озвучил политолог Станислав Белковский в эфире одного из федеральных каналов.
Он считает — для нашей страны мало одного центра. Их должно быть три. Роль политической столицы Белковский Отдал бы
— Столица есть столица. Она должна быть одна.
— Скорее всего да. Сюда бы съезжалось больше людей. Это общение, развитие, позитив.
— Ну, до столицы России ему ещё далеко, но, а столицей Сибири почему бы и нет.
— У нас более насущные проблемы есть — детсады, детские дома, пенсионеры.
— У нас есть то, чего почти нигде нету. Почему бы нет.