В Беларуси начались суды над задержанными на «Маршах нетунеядцев»
Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток трое лидеров правоцентристской коалиции за участие в акции против декрета о «тунеядстве».
Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток трое лидеров правоцентристской коалиции за участие в акции против декрета о «тунеядстве».
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Судебные процессы пройдут 13 марта в Орше, Рогачеве и Бресте, где накануне были задержаны активисты оппозиции и журналисты во время «Маршей нетунеядцев».
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«Мы ожидаем начала суда, еще никого из задержанных в воскресенье в Орше не доставили», — сообщила Sputnik в понедельник по телефону мать задержанного накануне в Орше сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца.
По словам Татьяны Северинец, возле здания Оршанского городского суда собралось несколько десятков человек, в числе которых правозащитники и представители оппозиции, все ждут начала судебного разбирательства.
В свою очередь в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна» агентству сообщили, что в Орше уже началось разбирательство административных дел задержанных в воскресенье корреспондента «Радио Свобода» Галины Абакунчик и
Также, по информации правозащитников, в Бресте в понедельник утром начался суд над задержанными накануне Андреем Денюшкиным, Русланом Халиковым, Дмитрием Левчуком, Владимиром Осинчанком и Костантином Копатем, а также блогерами Дмитрием Горбуновым и Сергеем Петрухиным.
Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский за участие в акции против декрета о «тунеядстве».