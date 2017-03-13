Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: похудевшая на 60 кг звезда КВН похвасталась фигурой
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:03 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси начались суды над задержанными на «Маршах нетунеядцев»

Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток трое лидеров правоцентристской коалиции за участие в акции против декрета о «тунеядстве».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Судебные процессы пройдут 13 марта в Орше, Рогачеве и Бресте, где накануне были задержаны активисты оппозиции и журналисты во время «Маршей нетунеядцев».

По данным интернет-источников, в пятницу — воскресенье в ряде городов стра6ны было задержано несколько десятков человек за участие в акциях против декрета № 3. Ряду лидеров белорусской оппозиции суды назначили по 15 суток ареста.

Читайте также
В связи с «Маршами нетунеядцев» милиция задержала около 30 человек

«Мы ожидаем начала суда, еще никого из задержанных в воскресенье в Орше не доставили», — сообщила Sputnik в понедельник по телефону мать задержанного накануне в Орше сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца.

По словам Татьяны Северинец, возле здания Оршанского городского суда собралось несколько десятков человек, в числе которых правозащитники и представители оппозиции, все ждут начала судебного разбирательства.

В свою очередь в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна» агентству сообщили, что в Орше уже началось разбирательство административных дел задержанных в воскресенье корреспондента «Радио Свобода» Галины Абакунчик и журналиста-фрилансера Екатерины Бахваловой. На них были составлены протоколы за неподчинение требованиям милиции.

Также, по информации правозащитников, в Бресте в понедельник утром начался суд над задержанными накануне Андреем Денюшкиным, Русланом Халиковым, Дмитрием Левчуком, Владимиром Осинчанком и Костантином Копатем, а также блогерами Дмитрием Горбуновым и Сергеем Петрухиным.

Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский за участие в акции против декрета о «тунеядстве».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белорусское ТВ предупредило о провокациях на День воли в Минске
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек скорее всего устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь