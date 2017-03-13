В Беларуси начались суды над задержанными на «Маршах нетунеядцев»

По данным интернет-источников, в пятницу — воскресенье в ряде городов стра6ны было задержано несколько десятков человек за участие в акциях против декрета № 3. Ряду лидеров белорусской оппозиции суды назначили по 15 суток ареста.

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Судебные процессы пройдут 13 марта в Орше, Рогачеве и Бресте, где накануне были задержаны активисты оппозиции и журналисты во время «Маршей нетунеядцев».

В связи с «Маршами нетунеядцев» милиция задержала около 30 человек

«Мы ожидаем начала суда, еще никого из задержанных в воскресенье в Орше не доставили», — сообщила Sputnik в понедельник по телефону мать задержанного накануне в Орше сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца.

По словам Татьяны Северинец, возле здания Оршанского городского суда собралось несколько десятков человек, в числе которых правозащитники и представители оппозиции, все ждут начала судебного разбирательства.

В свою очередь в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна» агентству сообщили, что в Орше уже началось разбирательство административных дел задержанных в воскресенье корреспондента «Радио Свобода» Галины Абакунчик и журналиста-фрилансера Екатерины Бахваловой. На них были составлены протоколы за неподчинение требованиям милиции.

Также, по информации правозащитников, в Бресте в понедельник утром начался суд над задержанными накануне Андреем Денюшкиным, Русланом Халиковым, Дмитрием Левчуком, Владимиром Осинчанком и Костантином Копатем, а также блогерами Дмитрием Горбуновым и Сергеем Петрухиным.

Ранее в Молодечно были осуждены на 15 суток лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский за участие в акции против декрета о «тунеядстве».