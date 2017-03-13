Впервые в истории Молдовы: Начинает работу общественная палата при Президенте РМ

По словам Чебана, работа Общественной палаты начнется уже к концу месяца. В нее войдут представители гражданского общества, академической среды, журналисты и другие люди.

Подать заявку на членство в Общественной палате смогут все желающие до 30 марта, отправив свое резюме на электронную почтуconsiliulcivil@prm.md.

Ранее, Президент Республики Молдова Игорь Додон заявлял, что намерен встречаться с членами Общественной палаты раз в 2−3 недели и обсуждать с ними все свои законодательные инициативы. Также инициативы, исходящие от активистов палаты, могут стать основой для законодательной инициативы главы государства.

Actualitati.md отмечает, что подобный орган при президенте будет создан впервые в истории страны. Также впервые за долгое время при главе государства начал функционировать и Экономический совет.