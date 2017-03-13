У Авакова хотят вернуть смертную казнь

Об этом сообщает Обозреватель.

По мнению Кивы, смертную казнь стоит вернуть, поскольку страна находится в состоянии войны.

— За предательство — смерть. Другой позиции в нашей стране не должно быть. Потому что мы находимся сегодня в состоянии войны, — сказал он.

При этом советник Авакова добавил, что из-за ситуации в стране гибнет цвет украинской нации.

— Сегодня наши лучшие люди, цвет нации, ложатся в землю. Поэтому за предательство должна быть казнь. Это четкая позиция, — отметил Кива.

Напомним, смертную казнь в Украине полностью отменили 1 июля 2003 года. Тогда в силу вступил Протокол Европейской конвенции о правах человека, который предусматривал полную отмену смертной казни.