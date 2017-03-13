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12:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ассоциация дольщиков: акимат Астаны продолжает отписки

По словам члена правления ассоциации дольщиков Казахстана Жанкозы Бакибаева, вопрос дольщиков по проблемным объектам Астаны можно решить по принятому ранее правительством механизму, однако отписки акимата продолжаются.

Источник: Sputniknews.kz

«Застройщики, обманувшие вас, продолжают свою деятельность, несмотря на то, что генеральная прокуратура Казахстана обратила внимание, что вас обманывали и мы пришли к этой катастрофе. Хочу показать, у нас есть фотоальбом по состоянию строек.

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Есть список 59 проблемных объектов, которые растут, как грибы после дождя. Есть фотографии с каждого объекта, которые показывают, что ничего нет, только забор. В каком они состоянии? Это фото — разоблачение информации, которую докладывают наверх в АП (администрацию президента — прим.ред.) и правительство. Проблемы дольщиков, инвесторов, на самом деле, не решены, а отчеты идут, и говорят, что проблемы решаются. Есть объекты, где пустая земля, колышки стоят. И это в центре Астаны", — сказал на конференции в пресс-центре Sputnik Казахстан в Астане Бакибаев.

По его словам, они проводили встречи с послом Австрии в Казахстане, обращались к канцлеру Австрии, но получили ответы, что в Австрии не доверяют правосудию Казахстана и не могут передать главу компании «Азбука Жилья» Ерканата Тайжанова в руки правосудия в Казахстане.

«Обращаемся к президенту нашей страны. Хотим сказать, что мы, граждане нашей страны, являемся добросовестными налогоплательщиками, доверили наши деньги застройщикам, которые получили разрешительные документы у госорганов, которых назначало наше правительство. Эти госорганы должны ответить, почему на территории нашего региона происходят такие безобразия. Это халатность или некомпетентность? Или заинтересованность? Каким образом они получали разрешение на строительство? Мы хотим, чтобы эти госорганы, которые давали добро, понесли ответственность за халатность», — добавил Бакибаев.

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