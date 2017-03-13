Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары ото льда до конца месяца

Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары города ото льда до конца месяца, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

«Жители справедливо жалуются на скользкие тротуары во дворах, на магистралях, на дорогах районного значения. Да, есть объективные причины того, что каждое утро на пешеходных дорожках образуется сильная наледь: днем на солнце лед подтаивает до луж, ночью из-за мороза застывает плотной коркой. Но погодные условия не могут служить нам оправданием, нужно усиливать это направление работы, — подчеркнул мэр в ходе совещания с главами районов, округа, руководителями профильных департаментов. — Необходимо ускорить очистку пешеходных зон силами мобильных бригад, ДЭУ, управляющих компаний. Организация работы подведомственных учреждений и контроль за выполнением — на вас.

Анатолий Локоть поручил убрать наледь со всех тротуаров в городе до конца марта.