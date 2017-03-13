Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары ото льда до конца месяца
На прошлой неделе более 200 человек получили травмы
На прошлой неделе более 200 человек получили травмы
Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары города ото льда до конца месяца, об этом сообщает
«Жители справедливо жалуются на скользкие тротуары во дворах, на магистралях, на дорогах районного значения. Да, есть объективные причины того, что каждое утро на пешеходных дорожках образуется сильная наледь: днем на солнце лед подтаивает до луж, ночью
Анатолий Локоть поручил убрать наледь со всех тротуаров в городе до конца марта.
На прошлой неделе 205 человек обратились в больницы города с травмами, полученными