Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Китаянка родила младенца-гиганта
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Украинские десантники массово бегут со службы: СМИ о причинах
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары ото льда до конца месяца

На прошлой неделе более 200 человек получили травмы из-за сильного гололёда на тротуарах.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска поручил очистить тротуары города ото льда до конца месяца, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

«Жители справедливо жалуются на скользкие тротуары во дворах, на магистралях, на дорогах районного значения. Да, есть объективные причины того, что каждое утро на пешеходных дорожках образуется сильная наледь: днем на солнце лед подтаивает до луж, ночью из-за мороза застывает плотной коркой. Но погодные условия не могут служить нам оправданием, нужно усиливать это направление работы, — подчеркнул мэр в ходе совещания с главами районов, округа, руководителями профильных департаментов. — Необходимо ускорить очистку пешеходных зон силами мобильных бригад, ДЭУ, управляющих компаний. Организация работы подведомственных учреждений и контроль за выполнением — на вас.

Анатолий Локоть поручил убрать наледь со всех тротуаров в городе до конца марта.

На прошлой неделе 205 человек обратились в больницы города с травмами, полученными из-за гололёда, об этом «Вестям» рассказывал заведующий травматологическим отделением Городской поликлиники № 16 Михаил Медведев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Новосибирской области проверил стройки двух школ
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Минфин предложил повысить НДС до 22%
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. Член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на детей, а также выделять семьям земельные участки и «Газели».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь