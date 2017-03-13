Компромисс: воронежские власти и РЖД сумели договориться об электричках

Воронежские власти обещают сохранить объем перевозок пригородным железнодорожным транспортом — как отмечалось на встрече губернатора Алексея Гордеева с руководителями структурных подразделений Юго-Восточной железной дороги, в 2017 году Воронежская область выделяет 300 млн рублей на покрытие убытков железнодорожников в части обеспечения работы пригородных электричек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Говоря о субсидировании работы пригородного железнодорожного транспорта, глава региона отметил, что еще недавно этот вопрос был острым, однако по нему удалось добиться взаимопонимания.

«Мы видим, как нам сделать так, чтобы развивать этот вид транспорта технологически, другую использовать базу, обновлять подвижной состав и развивать непосредственно в городе Воронеже, с учетом того, что это может быть дополнительный вид общественного транспорта», — отметил на встрече губернатор.

Спор между правительством Воронежской области и ППК «Черноземье» по поводу компенсации выпадающих доходов из бюджета область длился несколько лет, его кульминация пришлась на 2014 год. Тогда Алексей Гордеев заявил, что «РЖД», используя монопольное влияние, оказывает давление на регионы, и даже пригрозил созданием собственной региональной транспортной компании. Компания ответила главе региона через ведомственную газету «Гудок», где губернатора прямо обвинили в популизме.

Речь идет о сумме, которую регионы должны выплачивать из бюджетов в качестве компенсации железнодорожникам за транспортное обслуживание населения по «льготным» ценам: в «РЖД» настаивали, что регионы должны выплатить именно те суммы, которые им выставляются пассажирскими компаниями, в регионах же сомневались в прозрачности этих начислений.

Например, в 2012 году объем компенсации за обслуживание электричек, выплаченный правительством области ППК «Черноземье», составил 12 млн рублей. К 2014 году сумма выросла до 173,3 млн рублей. В конце 2014 года письмом на имя руководителя ОАО «РЖД» Владимира Якунина было направлено предложение региона о финансировании на 2015 год в размере 200 млн рублей, однако железнодорожники запросили 727 млн рублей.

Отказ заплатить требуемую сумму привел к массовой отмене пригородного железнодорожного транспорта: на конец 2014 года в регионе действовали 119 электричек, а уже в начале января железнодорожники отменили более 30 поездов.

Впрочем, похожая ситуация наблюдалась практически везде: Белгородская область рисковала вообще остаться без электричек, в Пензенской области их число сохранилось до шести, отменялись электрички в Курской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Костромской и других областях. Изменилась ситуация в феврале 2015 года, когда отмену пригородного пассажирского транспорта раскритиковал президент. Пригородное сообщение в регионах было восстановлено в течение нескольких дней. Однако проблемы с субсидированием никуда не делись.

С рядом регионов пассажирские компании ведут судебные процессы, рассчитывая таким образом получить из бюджетов, как считают железнодорожники, причитающиеся им миллионы. Так, в августе прошлого года Двадцатый арбитражный апелляционный суд вынес окончательный отказ по иску ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» к Тульской области — ППК требовала с региона уплаты 73 млн рублей. Иск в январе этого года Центральная ППК подала к Орловской области — железнодорожники потребовали пересчитать тариф за 2014 год.

В других регионах — в том числе и в Воронежской области — электрички, которые сначала вроде бы вернули, уже через пару месяцев начали сокращать: «в соответствии с заявкой региона».

Впрочем, отношения между «РЖД» и Воронежской областью постепенно стали налаживаться: еще в феврале 2015 года, после того, как на проблему с электричками обратил внимание президент, глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин направил в адрес губернатора письмо с благодарностью за «принципиальную позицию». В 2016 году было объявлено о возвращении к совместному с РЖД проекту «городская электричка»: по проекту электропоезд должен связать станцию «Семилуки» с промзоной в Масловке или микрорайоном Сомово.

При этом в январе этого года были отменены льготы для проезда в пригородных поездах на территории области для студентов и школьников — воспользоваться этим правом можно только предъявив справку о том, что семья является малообеспеченной.

С 1 января этого года выросла и стоимость проезда в электричках: теперь тариф оставляет 20 рублей 60 копеек за одну десятикилометровую зону (до этого — 19 рублей).