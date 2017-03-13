Генконсул Республики Корея в Иркутске победил в турнире по айс-гольфу на Байкале

Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-ён стал победителем XIII турнира по ледовому гольфу «Baikal Eco Ice Golf Tournament — 2017». Как сообщает 13 марта 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, соревнования прошли в Листвянке с 11 по 12 марта в рамках международного фестиваля зимних игр «Зимниада-2017» и собрали участников из Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Китая и Южной Кореи.

В индивидуальном зачёте все призовые места достались участникам соревнований из Кореи и Китая. Поле в 2200 м с 9 лунками господин Ом Ки-ён прошел за 45 ударов, 51 удар на счету у еще одного корейского гольфиста Ким Сон Чина, который занял второе место. Третье место у спортсмена из Китая Лян Гуан Чжу (55 ударов).

В командных соревнованиях победили спортсмены из Новосибирска. Второе место заняла иркутская команда «Байкальские Львы». Третье место — также у команды из Иркутска.

В номинации на самый дальний пат (попадание в лунку с одного удара) наградили иркутянина Ивана Карпова. В номинации на самый дальний удар выиграл Дмитрий Гориславский из Санкт-Петербурга.