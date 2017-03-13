Генконсул Республики Корея в Иркутске победил в турнире по айс-гольфу на Байкале
Генеральный консул Республики Корея в Иркутске стал победителем Baikal Eco Ice Golf Tournament.
Генеральный консул Республики Корея в Иркутске стал победителем Baikal Eco Ice Golf Tournament.
Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом
В индивидуальном зачёте все призовые места достались участникам соревнований из Кореи и Китая. Поле в 2200 м с 9 лунками господин Ом
В командных соревнованиях победили спортсмены из Новосибирска. Второе место заняла иркутская команда «Байкальские Львы». Третье место — также у команды из Иркутска.
В номинации на самый дальний пат (попадание в лунку с одного удара) наградили иркутянина Ивана Карпова. В номинации на самый дальний удар выиграл Дмитрий Гориславский из
«В этом году турнир проходил под эгидой подготовки к проведению Кубка мира по