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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило проект вхождения подразделений Южной Осетии в ВС РФ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил РФ, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ», — говорится в документе.

Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту РФ Владимиру Путину.

Комментарии
16
Сергей Донченко
Для тех, кто пишет о том, что такой шаг подтолкнёт Грузию в НАТО:
""Начало отношениям между НАТО и Грузией было положено в 1992 году, когда получившая самостоятельность Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (переименованный в 1997 году в Совет евроатлантического партнёрства). С присоединением Грузии к программе «Партнёрство ради мира» (1994), и к программе «Процесс планирования и анализа» (1999) это сотрудничество углубилось и расширилось. После революции 2003 года Грузия стала стремиться к укреплению связей с НАТО, с перспективой вступления в эту организацию. Это стремление было поддержано в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте.
Проблемой в отношениях между НАТО и Грузией является присутствие российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии, самостоятельность которых Россия признала в августе 2008 года после вооружённого конфликта в Южной Осетии.""
Всем хорошего дня.
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MEXAnick-BLOODnick
Потому что у этого "А Б" в методичке так написано!
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MEXAnick-BLOODnick
Ты и тут накалякал бредотени...
Грузия давно верещит в экстазе о мысли вступления в НАТО и на карачках ползает в потугах выпросить разрешения на это.
А НАТОвские подразделения и так в Грузии, так что если бы это надо было, их бы давно официально приняли...
Да и класть уже давно на НАТО - никто об этом не кричит, просто констатируют факт...
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