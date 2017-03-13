Правительство одобрило проект вхождения подразделений Южной Осетии в ВС РФ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил РФ, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном
""Начало отношениям между НАТО и Грузией было положено в 1992 году, когда получившая самостоятельность Грузия вступила в Совет североатлантического сотрудничества (переименованный в 1997 году в Совет евроатлантического партнёрства). С присоединением Грузии к программе «Партнёрство ради мира» (1994), и к программе «Процесс планирования и анализа» (1999) это сотрудничество углубилось и расширилось. После революции 2003 года Грузия стала стремиться к укреплению связей с НАТО, с перспективой вступления в эту организацию. Это стремление было поддержано в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте.
Проблемой в отношениях между НАТО и Грузией является присутствие российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии, самостоятельность которых Россия признала в августе 2008 года после вооружённого конфликта в Южной Осетии.""
Всем хорошего дня.
Грузия давно верещит в экстазе о мысли вступления в НАТО и на карачках ползает в потугах выпросить разрешения на это.
А НАТОвские подразделения и так в Грузии, так что если бы это надо было, их бы давно официально приняли...
Да и класть уже давно на НАТО - никто об этом не кричит, просто констатируют факт...