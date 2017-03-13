Нижегородская администрация планирует создать контролирующее частных перевозчиков подразделение
Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующее частных перевозчиков подразделение. Об этом сообщил журналистам первый заместитель
Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующее частных перевозчиков подразделение. Об этом сообщил журналистам первый заместитель
Миронов озвучил эту информацию после того, как журналисты поинтересовались у него, намерена ли мэрия осуществлять контроль «маршруток» после того, как 9 марта текущего года в Нижнем Новгороде при столкновении двух автобусов «ПАЗ» пострадала пассажирка.
Первый замглавы администрации сообщил, что на сегодняшний день в структуре органа МСУ такого подразделения нет.
«Я дал поручение
Напомним, что 9 марта в 08:15 на ул. Веденяпина в Автозаводском районе водитель автобуса «ПАЗ 32054» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автобусом «ПАЗ 32054».
В результате ДТП пострадал пассажир первого автобуса «ПАЗ 32054» — молодая женщина 1987 года рождения. Она получила ушиб ног и лица.