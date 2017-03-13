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12:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует создать контролирующее частных перевозчиков подразделение

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующее частных перевозчиков подразделение. Об этом сообщил журналистам первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов после оперативного совещания 13 марта 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Миронов озвучил эту информацию после того, как журналисты поинтересовались у него, намерена ли мэрия осуществлять контроль «маршруток» после того, как 9 марта текущего года в Нижнем Новгороде при столкновении двух автобусов «ПАЗ» пострадала пассажирка.

Первый замглавы администрации сообщил, что на сегодняшний день в структуре органа МСУ такого подразделения нет.

«Я дал поручение административно-технической инспекции (АТИ) создать такой контроль, подразделение по надзору за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам. Транспортную полицию, скажем так. Сейчас проект готовится, и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение депутатов Гордумы», — рассказал Сергей Миронов.

Напомним, что 9 марта в 08:15 на ул. Веденяпина в Автозаводском районе водитель автобуса «ПАЗ 32054» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автобусом «ПАЗ 32054».

В результате ДТП пострадал пассажир первого автобуса «ПАЗ 32054» — молодая женщина 1987 года рождения. Она получила ушиб ног и лица.

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