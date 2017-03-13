Изменения в бюджет Иркутской области и послание губернатора рассмотрят на сессии ЗС
Мартовская сессия Законодательного собрания Иркутской области пройдет в двухдневном режиме.
Мартовская сессия Законодательного собрания Иркутской области пройдет в двухдневном режиме.
Изменения в закон о бюджете Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов примут депутаты Законодательного собрания на сессии 15 марта. Как сообщает 13 марта
Парламентарии 13 марта на заседании коллегии ЗС утвердили проект повестки 48-й сессии, которая пройдёт в двухдневном режиме 15 и 16 марта. В повестку сессии включен 31 вопрос. В первый день сессия начнётся в 14:00. Это связано с участием депутатов в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения писателя, лауреата государственных премий, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Иркутской области Валентина Распутина. В 11:00 состоится панихида в Знаменском женском монастыре и возложение цветов на могилу Валентина Григорьевича, а в 12:00 будет открыта мемориальная доска на доме по адресу ул. 5-й армии, д. 67, в котором жил и работал писатель.
На сессии 15 марта депутаты рассмотрят отчеты начальника ГУ МВД РФ по Иркутской области Андрея Калищука и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного собрания Иркутской области Виталия Шубы. Депутаты также рассмотрят ряд законопроектов в сфере здравоохранения и социальной защиты, проект закона «О поправках к уставу Иркутской области», внесенный группой депутатов и касающийся совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки. На следующий день депутаты услышат послание губернатора.
Особое внимание будет уделено информации о деятельности АО «Корпорация развития Иркутской области» и информации по депутатскому запросу «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области по реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск».
Кроме того, в повестку заседания включен проект постановления о поддержке разработанного ИГУ проекта программы развития опорного университета. Как рассказала председатель комитета по
Во второй день сессии, 16 марта, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в сфере природопользования, управления государственной собственностью и экономической политики, а также касающихся государственного строительства и вопросов местного самоуправления. Кроме того, пройдет правительственный час «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, направленных на повышение эффективности расходования средств областного бюджета. В рамках сессии ЗС 16 марта в 15:00 губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступит с ежегодным посланием о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики.