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13:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Изменения в бюджет Иркутской области и послание губернатора рассмотрят на сессии ЗС

Мартовская сессия Законодательного собрания Иркутской области пройдет в двухдневном режиме.

Изменения в закон о бюджете Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов примут депутаты Законодательного собрания на сессии 15 марта. Как сообщает 13 марта пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя парламента Сергея Брилку, депутаты совместно с правительством провели большую работу по подготовке этих изменений, общий объем дополнительных доходов региона, которые предлагается распределить, составляет порядка 18,4 млрд рублей.

Парламентарии 13 марта на заседании коллегии ЗС утвердили проект повестки 48-й сессии, которая пройдёт в двухдневном режиме 15 и 16 марта. В повестку сессии включен 31 вопрос. В первый день сессия начнётся в 14:00. Это связано с участием депутатов в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения писателя, лауреата государственных премий, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Иркутской области Валентина Распутина. В 11:00 состоится панихида в Знаменском женском монастыре и возложение цветов на могилу Валентина Григорьевича, а в 12:00 будет открыта мемориальная доска на доме по адресу ул. 5-й армии, д. 67, в котором жил и работал писатель.

На сессии 15 марта депутаты рассмотрят отчеты начальника ГУ МВД РФ по Иркутской области Андрея Калищука и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного собрания Иркутской области Виталия Шубы. Депутаты также рассмотрят ряд законопроектов в сфере здравоохранения и социальной защиты, проект закона «О поправках к уставу Иркутской области», внесенный группой депутатов и касающийся совершенствования системы предоставления мер социальной поддержки. На следующий день депутаты услышат послание губернатора.

Особое внимание будет уделено информации о деятельности АО «Корпорация развития Иркутской области» и информации по депутатскому запросу «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области по реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск».

Кроме того, в повестку заседания включен проект постановления о поддержке разработанного ИГУ проекта программы развития опорного университета. Как рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, письмо с просьбой поддержать проект программы, было направлено в ЗС ректором ИГУ Александром Аргучинцевым. «Очень важно оказать консолидированную поддержку нашему вузу, поддержать его программу, участвующую в конкурсе Министерства образования и науки РФ по созданию опорных вузов», — подчеркнул Сергей Брилка.

Во второй день сессии, 16 марта, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в сфере природопользования, управления государственной собственностью и экономической политики, а также касающихся государственного строительства и вопросов местного самоуправления. Кроме того, пройдет правительственный час «О мерах, принимаемых правительством Иркутской области, направленных на повышение эффективности расходования средств областного бюджета. В рамках сессии ЗС 16 марта в 15:00 губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступит с ежегодным посланием о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики.

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