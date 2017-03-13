Кремль прокомментировал выбор участницы от России для Евровидения

Отвечая на вопрос журналистов о том, не смотрится ли выбор певицы Юлии Самойловой в качестве участницы «Евровидения» как политическая провокация, поскольку ее могут не пустить в Киев, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «не стал бы употреблять таких слов, как провокация».

Это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Ничего провокационного мы тут не видим. Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля отметил, что в Крыму «бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму». Кроме того, добавил Песков, «Евровидение» является международным конкурсом и его организатор, «наверное, должен следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится». Накануне, 12 марта, «Первый канал» со ссылкой на главу российской делегации на песенном конкурсе Юрия Аксюту сообщил, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять певица Юлия Самойлова. «Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning произвело наиболее сильное впечатление», — говорится в распространенном сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.14814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRjVlkbgoDn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо Всем большое за поддержку!!! Оочень много приходит сообщений, звонков - Все телефоны разрываются! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Я благодарю судьбу)#евро2017 #юлия #самойлова #russia #юлиясамойлова #дружба #eurovision2017 #евровидение #любовь #я #улыбка #красота #супер #россия #жизнь #лайки #music #song #Julia #instadaily #love #instalike #happy #picoftheday #evro2017 #friends #instagramanet #music #selfie #repost #me</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-12T20:52:00+00:00">Мар 12 2017 в 1:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

В понедельник, 13 марта, советник главы МВД Украины и депутат Верховной рад Антон Геращенко заявил, что если «Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины», то в Киеве будут «только рады» участию представительницы России. «Если же ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд», — подчеркнул Геращенко. Служба безопасности Украины сообщила, что «изучит вопрос и примет взвешенное решение» о въезде Самойловой на Украину. Сама Самойлова заявила «Интерфаксу», что не думает о том, что у нее могут возникнуть проблемы с въездом на территорию Украины. «Я не знаю. Я об этом вообще не думаю. Моя задача — хорошо спеть песню, подготовиться», — сказала она.