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15:37 (мск), источник: РБК

Кремль прокомментировал выбор участницы от России для Евровидения

Кремль не стал бы употреблять слово «провокация», говоря о выборе Юлии Самойловой в качестве участницы «Евровидения», заявил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не смотрится ли выбор певицы Юлии Самойловой в качестве участницы «Евровидения» как политическая провокация, поскольку ее могут не пустить в Киев, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «не стал бы употреблять таких слов, как провокация».

Это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Ничего провокационного мы тут не видим.
Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля отметил, что в Крыму «бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму». Кроме того, добавил Песков, «Евровидение» является международным конкурсом и его организатор, «наверное, должен следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится».

Накануне, 12 марта, «Первый канал» со ссылкой на главу российской делегации на песенном конкурсе Юрия Аксюту сообщил, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять певица Юлия Самойлова.

«Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning произвело наиболее сильное впечатление», — говорится в распространенном сообщении.

В понедельник, 13 марта, советник главы МВД Украины и депутат Верховной рад Антон Геращенко заявил, что если «Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины», то в Киеве будут «только рады» участию представительницы России. «Если же ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против. Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд», — подчеркнул Геращенко.

Служба безопасности Украины сообщила, что «изучит вопрос и примет взвешенное решение» о въезде Самойловой на Украину.

Сама Самойлова заявила «Интерфаксу», что не думает о том, что у нее могут возникнуть проблемы с въездом на территорию Украины. «Я не знаю. Я об этом вообще не думаю. Моя задача — хорошо спеть песню, подготовиться», — сказала она.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017

На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.

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