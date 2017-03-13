В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — В Кремле выразили сомнение в объективности фильма CNN о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире».
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — В Кремле выразили сомнение в объективности фильма CNN о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире».
Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас превалирует в Америке в отношении нашей страны.
«Наверно, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», — добавил
«Вместе с тем справедливости ради нужно позитивно оценить предложение автора фильма, нашего давнего знакомого Фарида Закарии — он неоднократно бывал в нашей стране, встречался с президентом Путиным, был модератором на экономическом форуме в
Он добавил, что ждет возможности посмотреть этот фильм.
Ась?
Не слышу.