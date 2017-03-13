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13:40 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — В Кремле выразили сомнение в объективности фильма CNN о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире».

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что пока не имел возможности ознакомиться ни с фильмом, ни с его анонсом, но признал, что не питает большого оптимизма по поводу его содержания.

Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас превалирует в Америке в отношении нашей страны.
Дмитрий Песков

«Наверно, этим обусловлено, что фильм, судя по всему, уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», — добавил пресс-секретарь.

«Вместе с тем справедливости ради нужно позитивно оценить предложение автора фильма, нашего давнего знакомого Фарида Закарии — он неоднократно бывал в нашей стране, встречался с президентом Путиным, был модератором на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, поэтому мы с ним хорошо знакомы, — то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что ждет возможности посмотреть этот фильм.

Комментарии
5
А Б
Высказывание пресс-секретаря президента РФ Пескова о том, что он пока не имел возможности ознакомиться ни с фильмом, ни с его анонсом, но признал, что не питает большого оптимизма по поводу его содержания, очень сильно напоминает высказывания самых разных людей в СССР времён травли Пастернака. Они, обычно, говорили так: "Я, конечно, не читал роман "Доктор Живаго", но уверен, что это антисоветское произведение".
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А Б
Великое произведение Бориса Пастернака только любители "кунгскамер" не в состоянии прочитать и понять. :)
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Иван Петров
А ты сам-то читал живагу?
Ась?
Не слышу.
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