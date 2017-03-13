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14:47 (мск), источник: Новости Перми

Глава региона Максим Решетников привлекает федеральные инвестиции в развитие «Мотовилихинских заводов»

Состоялась встреча главы Прикамья Максима Решетникова с топ-менеджером Государственной корпорации «Ростех», индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации — куратором ключевых проектов предприятий холдинга, председателем совета директоров «Мотовилихинских заводов» Сергеем Абрамовым. В ходе встречи стороны обсудили комплексное развитие предприятий, входящих в состав «Ростех», а также расширение взаимодействия между Пермским краем и госкорпорацией.

Отметим, на территории Прикамья работают несколько крупных компаний, входящих в состав «Ростех». В их числе ОДК-Пермские моторы, Редуктор-ПМ, Мотовилихинские заводы и другие.

В результате переговоров губернатор Максим Решетников принял решение о создании рабочей группы для разработки плана мероприятий дальнейшего развития «Мотовилихинских заводов», в которую вошли руководство предприятия, представители краевого Минпромторга и администрации Перми.

В ходе встречи достигнуты договорённости о подготовке комплексной программы взаимодействия Госкорпорации и Пермского края, а также о реализации совместных проектов на территории «Мотовилихинских заводов», направленных на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества и снижение себестоимости.

«Это новый этап в развитии взаимоотношений руководства Пермского края и Государственной корпорации “Ростех”. Уверен, что расширение нашего сотрудничества послужит на пользу Пермскому краю и во благо его жителей», — подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников.

Стороны также обсудили пути вовлечения в оборот неиспользуемых земель «Мотовилихинских заводов» в интересах города Перми. Предложения по этому вопросу будут подготовлены в течение месяца.

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