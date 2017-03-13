Павел Филип просит политической поддержки для продолжения реформ
Глава кабмина просит политической поддержки для продолжения реформ. Он объявил об этом после рабочего заседания Демократической партии.
Глава кабмина просит политической поддержки для продолжения реформ. Он объявил об этом после рабочего заседания Демократической партии.
Премьер отметил, что надеется на конструктивный подход оппозиции.
«В Молдове все говорят о реформах, для этого я и прошу политической поддержки. Я имею в виду и представителей оппозиции, которые заявляют о важности перемен, а потом на встречах с людьми критикуют начатые правительством реформы. Мы в правительстве договорились одобрить план экономического развития, на основании которого будут пересмотрена Национальная стратегия развития «Молдова-2020», — заявил