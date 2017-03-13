Павел Филип просит политической поддержки для продолжения реформ

Премьер отметил, что надеется на конструктивный подход оппозиции.

«В Молдове все говорят о реформах, для этого я и прошу политической поддержки. Я имею в виду и представителей оппозиции, которые заявляют о важности перемен, а потом на встречах с людьми критикуют начатые правительством реформы. Мы в правительстве договорились одобрить план экономического развития, на основании которого будут пересмотрена Национальная стратегия развития «Молдова-2020», — заявил премьер-министр Павел Филип.