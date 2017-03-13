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18:41 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип просит политической поддержки для продолжения реформ

Глава кабмина просит политической поддержки для продолжения реформ. Он объявил об этом после рабочего заседания Демократической партии.

Источник: Publika.md

Премьер отметил, что надеется на конструктивный подход оппозиции.

«В Молдове все говорят о реформах, для этого я и прошу политической поддержки. Я имею в виду и представителей оппозиции, которые заявляют о важности перемен, а потом на встречах с людьми критикуют начатые правительством реформы. Мы в правительстве договорились одобрить план экономического развития, на основании которого будут пересмотрена Национальная стратегия развития «Молдова-2020», — заявил премьер-министр Павел Филип.

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