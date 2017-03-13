Матвиенко рассказала о «самоубийственных» пандусах для инвалидов в России
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недопустимой ситуацию с развитием в России доступной для инвалидов среды, сообщает «Интерфакс».
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недопустимой ситуацию с развитием в России доступной для инвалидов среды, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, нередко в регионах, где формально происходит обустройство безбарьерной среды для инвалидов, воспользоваться имеющимся оборудованием люди с ограниченными возможностями не могут.
Я говорю, прежде всего, про самоубийственные пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой ведет в никуда, неработающие устройства для глухих и слепых.
Спикер верхней палаты парламента считает, что такая ситуация во многом связана с отсутствием четкой системы госконтроля. Матвиенко добавила, что решить проблему должен помочь внесенный в Госдуму в конце прошлого года законопроект, который позволит правительству России и регионам право определить контролирующие органы в каждой отрасли.
В начале марта сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку