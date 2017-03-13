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14:24 (мск), источник: РБК

Матвиенко рассказала о «самоубийственных» пандусах для инвалидов в России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала недопустимой ситуацию с развитием в России доступной для инвалидов среды, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, нередко в регионах, где формально происходит обустройство безбарьерной среды для инвалидов, воспользоваться имеющимся оборудованием люди с ограниченными возможностями не могут.

Я говорю, прежде всего, про самоубийственные пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой ведет в никуда, неработающие устройства для глухих и слепых.
Валентина Матвиенко

Спикер верхней палаты парламента считает, что такая ситуация во многом связана с отсутствием четкой системы госконтроля. Матвиенко добавила, что решить проблему должен помочь внесенный в Госдуму в конце прошлого года законопроект, который позволит правительству России и регионам право определить контролирующие органы в каждой отрасли.

В начале марта сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за того, что паралимпийцу, чемпиону России по легкой атлетике Замиру Шкахову при спуске с трапа пассажирского самолета в Чебоксарах не оказали помощь. Тогда выяснилось, что в аэропорте не было специального амбулаторного трапа и спортсмену предложили спуститься на лифте через багажное отделение. Спортсмен отказался и самостоятельно спустился с трапа самолета на руках.

Комментарии
5
Иван Петров
О, валька - стакан теперь уже спец по пандусам.
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николай бондарь
Прорабом в душе так и осталась.
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^.^
Пластика налицо)
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