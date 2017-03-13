Виктор Гепфнер покинул пост главы облкомкультуры

По информации пресс-службы, от занимаемой должности освобожден председатель регионального комитета культуры Виктор Гепфнер.

В настоящее время, сообщает ВДТВ, нет никаких объяснений причин произошедшей отставки. Равно как не сообщается и о том, кто займет освободившееся кресло главы облкомкультуры.

Справка ВДТВ. Виктор Петрович Гепфнер 1971 года рождения окончил Тамбовский государственный институт культуры по специальности «Художественное творчество», Российскую государственную академию госслужбы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Липецке артистом балета ансамбля танца «Казаки России». В 1993—1994 гг. проходил срочную службу в Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД России, с 1994 года — артист балета ансамбля песни и танца «Донские зори». С 1995-го по 1999 год — директор, с 1999-го по 2004 год — художественный руководитель Государственного ансамбля песни и пляски «Казачий курень» (г. Волгоград). С 2004-го по 2009 год — директор ГУК «Волгоградская областная филармония».

Пост главы областного комитета культуры занимал до настоящего времени с 2009 года. Таким образом, Гепфнеру удавалось сохранить за собой высокопоставленную должность на протяжении без малого 8 лет.