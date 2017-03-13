Алиханов: Отмена МПП нанесла меньший вред туризму, а больший — нефтяным компаниям
Прекращение режима малого приграничного передвижения нанесло меньший вред туризму. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время
Прекращение режима малого приграничного передвижения нанесло меньший вред туризму. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время
— Что касается пунктов пропуска с Польшей, тут у нас всё довольно неплохо. К сожалению, наши польские коллеги прекратили режим малого приграничного передвижения, но здесь, я думаю, меньше можно говорить о вреде туризму, а больше — о вреде нефтяным компаниям. Потому что
Проект МПП между Калининградской областью и соседней республикой реализовывался с 2012 по 2016 годы. Семь месяцев назад польская сторона прекратила безвизовое передвижение под предлогом саммита НАТО и визита Папы Римского. Однако после этих мероприятий МПП не возобновили «по соображениям безопасности».