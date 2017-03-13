Алиханов: Отмена МПП нанесла меньший вред туризму, а больший — нефтяным компаниям

— Что касается пунктов пропуска с Польшей, тут у нас всё довольно неплохо. К сожалению, наши польские коллеги прекратили режим малого приграничного передвижения, но здесь, я думаю, меньше можно говорить о вреде туризму, а больше — о вреде нефтяным компаниям. Потому что они-то в основном использовали как повод заправиться по полной на наших заправочных комплексах, — говорит Алиханов.

Проект МПП между Калининградской областью и соседней республикой реализовывался с 2012 по 2016 годы. Семь месяцев назад польская сторона прекратила безвизовое передвижение под предлогом саммита НАТО и визита Папы Римского. Однако после этих мероприятий МПП не возобновили «по соображениям безопасности».