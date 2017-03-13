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14:33 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Отмена МПП нанесла меньший вред туризму, а больший — нефтяным компаниям

Прекращение режима малого приграничного передвижения нанесло меньший вред туризму. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время пресс-конференции ТАСС в понедельник, 13 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Что касается пунктов пропуска с Польшей, тут у нас всё довольно неплохо. К сожалению, наши польские коллеги прекратили режим малого приграничного передвижения, но здесь, я думаю, меньше можно говорить о вреде туризму, а больше — о вреде нефтяным компаниям. Потому что они-то в основном использовали как повод заправиться по полной на наших заправочных комплексах, — говорит Алиханов.

Проект МПП между Калининградской областью и соседней республикой реализовывался с 2012 по 2016 годы. Семь месяцев назад польская сторона прекратила безвизовое передвижение под предлогом саммита НАТО и визита Папы Римского. Однако после этих мероприятий МПП не возобновили «по соображениям безопасности».

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