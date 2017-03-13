Игорь Паньшин назначен заместителем полномочного представителя Президента в ПФО

Игорь Паньшин был освобожден указом Президента России Владимира Путина от должности начальника Приволжского регионального центра МЧС России 2 февраля 2017 года.

Справка



Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в городе Горький. В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году — Высшую инженерную пожарно-техническую школу. Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.



В 2002 году назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области. В 2006 году — начальником комитета по гражданской защите и пожарной безопасности Нижегородской области, в 2008 году — начальником ПРЦ МЧС.



Генерал-полковник. Кандидат военных наук.