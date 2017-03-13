Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Пьяная вечеринка: интернет обсуждает кадры нового изнасилования
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
16:09 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Игорь Паньшин назначен заместителем полномочного представителя Президента в ПФО

Игорь Паньшин занял пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО. По информации, к своим обязанностям новый заместитель полпреда приступил с 11 марта 2017 года.

Игорь Паньшин был освобожден указом Президента России Владимира Путина от должности начальника Приволжского регионального центра МЧС России 2 февраля 2017 года.

Справка

Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в городе Горький. В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году — Высшую инженерную пожарно-техническую школу. Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.

В 2002 году назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области. В 2006 году — начальником комитета по гражданской защите и пожарной безопасности Нижегородской области, в 2008 году — начальником ПРЦ МЧС.

Генерал-полковник. Кандидат военных наук.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тройное убийство: неизвестные жестоко убили семью бизнесмена
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
В Киеве приостановлена работа головного офиса Сбербанка
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь